Proteggersi dal coronavirus: anche il Moai di Vitorchiano si mette la mascherina

Ai tempi del Covid-19 anche il Moai di Vitorchiano, borgo medievale alle porte di Viterno, rispetta le regole e si mette la mascherina. Si tratta di una gigantesca statua, alta sei metri, in peperino, che riproduce i monoliti antropomorfi dell’Isola di Pasqua “I Moai”.



L’opera venne realizzata a Vitorchiano nel 1990 da undici maori della famiglia Atan, originaria di Rapa Nui, giunti in Italia per promuovere il restauro delle loro statue. Viste le caratteristiche della pietra locale, corrispondente alla pietra vulcanica con cui sono realizzati i Moai originali, al team cileno risultò facile la riproduzione del monumento utilizzando le stesse tecniche di realizzazione con asce e pietre.



Questa statua rappresenta l’unica scultura Moai al mondo presente al di fuori dell’Isola di Pasqua.

