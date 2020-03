L’appello varato all’unanimità da maggioranza e opposizione è «state a casa e seguite solo le informazioni sui canali istituzionali». Ma l’idillio bipartisan ha rischiato di frantumarsi nello stesso momento in cui veniva inviata la nota ufficiale che sanciva la condivisione di un percorso comune per affrontare l’emergenza. A far quasi saltare il tavolo un post del consigliere Gianluca Grancini.

Ieri mattina il sindaco Giovanni Arena e tutti i capigruppo si sono visti, alla fine l’auspicata unità di intenti è arrivata. «Un forte appello a tutti i cittadini: rimanere a casa. Attenersi e affidarsi alle fonti ufficiali per quanto riguarda l’informazione, come il sito istituzionale e i canali social dell’ente. Unità e forte senso di responsabilità da parte degli amministratori comunali, indipendentemente da ideologie e partiti di appartenenza»: questa la nota di maggioranza e minoranza. L’atteggiamento di responsabilità dovrebbe proseguire «anche sui banchi del consiglio comunale quando sarà il momento di mettere in bilancio misure a favore delle categorie maggiormente colpite». Si è parlato anche della buona gestione sulle difficoltà del carcere.

Tutto molto bello. Quasi contemporaneamente, sul suo profilo Facebook, Grancini (FdI) dava indicazioni che «la sospensione dell'attività va comunicata tramite pec al settore sviluppo economico del Comune» per accedere a «eventuali aiuti economici». Ultima parte poi cancellata.

Apriti cielo. «Si era detto di essere seri - sbotta Giacomo Barelli, Forza civica – invece si leggono dichiarazioni propagandistiche in cui si parla di aiuti che ancora non ci sono. Il metodo di condivisione finisce nel momento in cui qualcuno pensa di fare propaganda in una situazione così difficile, dicendo una cosa che non trova riscontro». Grancini però invoca la buona fede. «L’intenzione è positiva – spiega - non sapevo dell’uscita del comunicato congiunto e non volevo assolutamente fare speculazione ma solo dare un’informazione che ritenevo utile». E prova a rasserenare il clima. «Mi dispiace se ho creato malumori, ma non sono voluti».

Anche Gianmaria Santucci, Fondazione, getta acqua sul fuoco: «Abbiamo preso l’impegno di condividere un percorso e c’è assolutamente la volontà di rispettarlo: tutte le cose andranno condivise. Nelle prime ore qualche aggiustatina ci sta, ma nessuna polemica, anzi: se c’è stato un equivoco è bene chiarirlo subito».

