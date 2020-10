Coronavirus, scendo i casi accertati. Una leggera discesa che potrebbe rivelarsi solo un fuoco di paglia.

Ieri la Asl di Viterbo ha confermato la positività al Covid 19 per 111 cittadini della Tuscia. Un dato sicuramente alto, ma decisamente inferiore a quello riscontrato l’altro ieri, quando i casi erano oltre il doppio.

Troppo presto per parlare di discesa e troppo presto per allentare l’attenzione ma la speranza c’è. Sopratutto perché analizzando i contagi non emergerebbero nuovi cluster o focolai importanti. Tali da far correre subito ai ripari servizio sanitario locale e amministrazione. Si tratterebbe semplicemente di casi legati a persone contagiate precedentemente e già individuate e isolate. In totale i casi di positività al Covid-19 nella Tuscia, con i dati di ieri, salgono a 2.449 di cui 67 sono accertati in strutture extra Asl.

Gli ultimi referti di positività sono collegati a cittadini sparsi in tutta la provincia: 37 a Viterbo, 12 a Nepi, 8 a Civita Castellana, 6 a Orte, 5 a Grotte di Castro, 4 a Montefiascone, 3 a Capranica, 3 a Tuscania, 3 a Vitorchiano, 3 a Vetralla, 2 ad Acquapendente, 2 a Caprarola, 2 a Carbognano, 2 a Vignanello, 2 a Fabrica di Roma, 2 a Piansano, 2 a Celleno, 2 a Valentano, 1 a Bassano in Teverina, 1 a Bassano Romano, 1 a Capodimonte, 1 a Castel Sant’Elia, 1 a Marta, 1 a Montalto di Castro, 1 a Monterosi, 1 a Oriolo Romano, 1 a Soriano nel Cimino, 1 a Sutri, 1 a Vallerano.

Al momento, delle persone refertate positive al Coronavirus: 32 sono ricoverate nel reparto di malattie infettive, 8 ricoverate presso la Terapia intensiva Covid di Belcolle, 25 ricoverate presso la Medicina Covid di Belcolle, 2 sono ricoverate in una struttura sanitaria extra Asl, 1652 stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio. Pochissimi i centri della Tuscia rimasti fuori dalla catena dei contagi.

I numeri parlano chiaro e Viterbo resta il Comune con la maggior concentrazione di casi, seguito a ruota da Civita Castellana e Nepi. E proprio la cittadina guidata dal neosindaco Luca Giampieri è una di quelle guardate con maggior attenzione. I casi crescono e la azienda sanitaria sta monitorando con molta attenzione l’evolversi della situazione. E’ qui ieri che è stato accertato l’ultimo, in ordine temporale, decesso per Covid. Il 40esimo. Si tratta di un sessantenne residente a Civita da diversi giorni ricoverato a malattie infettive Covid dell’ospedale di Belcolle.

«Il team operativo Coronavirus - spiega la Asl di Viterbo - ha attivato le misure di prevenzione e di protezione, al fine di contenere la diffusione del virus, irrobustendo la catena dei contatti stretti, con la preziosa collaborazione delle amministrazioni comunali». Dall’inizio dell’emergenza Covid, nella provincia di Viterbo sono stati effettuati 45.133 tamponi, 788 nelle ultime ore. Ad oggi i cittadini che hanno concluso il periodo di isolamento domiciliare fiduciario sono 6516 hanno invece concluso il periodo di isolamento.

Non solo numeri dei contagi. Ieri hanno terminato il periodo di quarantena e di relativa positività al virus di dieci pazienti: 3 a Nepi, 3 a Civita Castellana, 1 a Viterbo, 1 a Faleria, 1 a Tarquinia e 1 a Monterosi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA