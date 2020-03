© RIPRODUZIONE RISERVATA

Consegne a domicilio gratuite e, nella maggior parte dei casi, senza un minimo di spesa richiesto. L’emergenza Coronavirus tiene per la gola le attività e ridisegna il concetto di mercato. Tanti gli annunci sui social, poche le chiamate che arrivano. Diminuite ancora di più negli ultimi giorni, dopo il lockdown imposto dal governo.A tenere il passo solo pizzerie e negozi di alimentari. «Ma nessuna crescita esponenziale, c’è stato invece un leggero calo– dice Michele Corba, titolare di una pizza al taglio nei pressi di porta della Verità – va meglio a cena che a pranzo. La spesa media? Quanto basta per provare a arrivare a fine mese». Poche chiamate anche quella che passano attraversano le app specializzata da JustEat e Deliveroo. «Ci mancano i coperti del locale, gli incassi delle pizze nelle scuole che non sono pochi ma teniamo duro – dice Marco Bastianelli de Le Mura – il primo giorno di domicilio non è stata una giornata da ricordare, puntiamo sul fine settimana e incrociamo le dita».Stessa storia per gli alimentari, con in negozi di prossimità che si stanno organizzando: «I numeri sono bassi, siamo sull’ordine delle cinque o sei chiamate per mattina ma questo passa il convento – dice Simone Fanelli, titolare –. Le richieste sono quasi sempre le stesse: chiedono pizza, pane e latte» L’identikit dei clienti, non solo over 60: «Ci sono anche giovani – continua Fanelli – la paura del contagio non ha una fascia d’età. Molti di quelli che scelgono di passare in negozio chiedono rimanendo sulla soglia: sempre assurdo ma è quello che succede».Tra chi ha scelto di potenziare le consegne, anche lo Zoo 2001, negozi per animali di Via Mazzini: «Stiamo pensando di aprire solo la mattina. Qualche persona ancora gira, dopo le 16 invece è già coprifuoco – dicono – Le richieste di consegne sono leggermente aumentate, alcune anche da fuori città. Ci stiamo organizzando come possiamo per resistere in questo momento difficile».Resistere che è la parola d’ordine di tutti i negozianti. «Le vendite non servono a compensare le perdite – spiega Pierpalo Brizioli di Unicosmetics in Via Roma – l’altro ieri abbiamo fatto qualche consegna e qualche vendita on line. Stiamo scommettendo molto sulla e-commerce e speriamo di avere un risposta migliore nei prossimi giorni». «C’è da augurarsi che questo momento finisca il prima possibile e che lo Stato intervenga in favore delle piccole e medie imprese – dice Emanuele Buffetti –. Le consegne, per ora, ridotto all’osso con quello che ne consegue».