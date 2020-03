© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le edicole vanno avanti. Come i supermercati e i negozi di prima necessità. Piazze vuote e strade deserte, chi passa è di poche parole. Giornali, riviste di gossip, album di figurine per i più piccoli per portare la testa lontano sono le richieste più gettonate. Arrivano presto i clienti, come succedeva anni fa, stavolta però è diverso: la ragione sta nella probabilità di incontrare qualcuno che si bassa in uno scenario già desolato. Vince ma non domina la paura.«Pure se, spiega Nicola – spiega Nicola Becattini, titolare di un’edicola in piazza XX settembre a Bagnaia – lavoriamo in condizioni limite, e tutti quelli che entrano si tengono a distanza di sicurezza». Desiderio di sicurezza che si traduce anche in una riscoperta delle edicole: nei sui tratti semiseri, nell’enigmistica e nell’informazione. Sui social le notizie si rincorrono, il tempismo della rete ingiallisce la carta quando è ancora sotto i rulli, eppure le vendite sono tornata a salire. «Chi si è sempre informato sui quotidiani on line probabilmente continua a preferire questo canale, ma sono cresciuti quelli che tornano a sfogliare i giornali che offrono un servizio e approfondimenti differenti – continua Becattini – è un momento storico particolarmente difficile in cui, prima che rassicurati, i lettori vogliono avere la certezza di quello che sta capitando per capire, soprattutto, come difendersi».Le difficoltà non sono poche: dalle protezioni che mancano, all’esposizione più alta a potenziali agenti patogeni con il rischio di essere contagiati e allargare il focolaio al resto del nucleo famigliare. «Andare ad aprire ogni giorno è un gesto di grande solidarietà e sacrificio – continua Becattini, rappresentane anche del Sinagi - Medici e personale sanitario andranno ringraziati uno per uno dopo questa emergenza. Ma anche i giornalai e gli altri lavoratori che comunque garantiscono una parvenza di normalità».La maggior parte sceglie apertura mattutine, tirando la saracinesca subito dopo pranzo quando, di fatto, scatta il coprifuoco. C’è pure chi pensa a una chiusura totale qualora la situazione dovesse peggiorare. «Non sono d’accordo per il semplice fatto che va garantita la libertà di scelta – dice Becattini – chi vuole stare aperto deve essere libero di farlo, così come chi, per ragioni personali e giustificate dal momento, decide di non fare altrettanto». L’ultimo appunto, è un grido d’aiuto e insieme una richiesta sui cui gli edicolanti puntano, e punteranno, i piedi nelle prossime settimane quando l’emergenza dovrebbe rientrare.«Una cosa è certa, da questa emergenza non si uscirà come quando ci si è entrati, molte cose saranno diverse, e anche per noi, molte cose dovranno cambiare – conclude -. Da marito, padre e nonno preferirei stare casa ma, se lo Stato ci ritiene indispensabili come categoria, allora come cittadino e lavoratore vado avanti. Ma serve maggiore accortezza e più sensibilità verso un settore duramente colpito come il nostro».