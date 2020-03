«Vinciamo insieme». La Lega Fantacalcio di Grotte Santo Stefano dona il montepremi alla terapia intensiva

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La somma din 850 euro per la terapia intensiva dell'ospedale di Belcolle. La donazione arriva dalla "Lega Fantacalcio di Grotte Santo Stefano".Una decisione maturata all'unanimità nei giorni scorsi come risposta all'aumento del numero di casi e vittime. «Dopo l'ennesimo bollettino di guerra della protezione civile, abbiamo deciso di non restare a guardare, di contribuire con un gesto piccolo ma concreto - dice Federico Vittori, tra quelli che hanno lanciato l'iniziativa - Medici e infermieri, la prima linea del fronte, stanno combattendo una battaglia e hanno bisogno di ogni appoggio per resistere e vincere».La somma è l'intero montepremi messo in palio a inizio anno e destinato ai vincitori del fantacampionato, uno dei più grandi e longevi della provincia, al punto da coinvolgere l'intero paese. «Quanti siamo? Di preciso non lo - continua Vittori - più o meno tutti i ragazzi del paese. La nostra speranza è che altre leghe si accodino a questa iniziativa. Oggi, domani e nei giorni che verranno, ognuno deve fare la sua parte secondo le sue forze».Una speranza da alimentare per arginare l'onda del Covid 19, che gonfia il petto e solleva il mento. «Adesso le maglie non contano, ma una volta finita l'emergenza, quando tutto tornerà alla normalità, le nostre sfide riprenderanno e sarà battaglia come sempre - dicono i ragazzi - Cambierà solo il montepremi e avrà valore molto più alto perché sarà la risposta di una vera squadra». Ovvero un taglio di capelli dal barbiere, una colazione al bar, un metro di pizza appena sfornata. La quotidianità di tutti i giorni.