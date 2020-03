© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ztl sospese, isole pedonali idem, parcheggio del Sacrario gratuito, dipendenti in modalità smark working eccetto per i servizi essenziali. Sono le ultime ordinanze del sindaco Giovanni Arena in tema di coronavirus, che però sta modificando anche i comportamenti della giunta. Sindaco e assessori potranno riunirsi e deliberare in videoconferenza – e non solo – e pure al di fuori di palazzo dei Priori.Ieri il sindaco, dopo un confronto con tutti i capigruppo, si è messo al lavoro sulle ordinanze che saranno in vigore fino al prossimo 3 aprile. Le sbarre del parcheggio a pagamento del Sacrario saranno alzate, per quanto riguarda ztl e isole pedonali la sospensione è stata comunicata anche al comitato ordine pubblico e sicurezza. Ma lo scopo è rendere più agevole l’accesso a chi serve, non è certo un incentivo ad andare ovunque.Novità importanti per la giunta: nella riunione di giovedì ha deliberato su se stessa, autoregolamentandosi, ovvero approvando anche dieci articoli per il suo funzionamento. Il passaggio cruciale è questo: «In caso di situazioni eccezionali o emergenziali – si legge nel regolamento - la giunta si può riunire in videoconferenza purché siano rispettate le seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali». Cioè dovranno essere collegati contemporaneamente presidente e segretario generale, i partecipanti dovranno essere identificati con certezza, va garantita la possibilità di intervenire e ricevere i documenti.La giunta si potrà riunire anche «fuori dalla sede municipale», quindi teoricamente ovunque. L’ultimo articolo determina che il regolamento vale da subito. C’è però la delibera, che parla pure di altro: «Nell’evenienza di svolgimento a distanza della seduta di giunta si potrà derogare all’utilizzo della procedura informatica adottando iter alternativi atti a garantire la prosecuzione dell’attività amministrativa, stante l’attuale inadeguatezza del sistema informatico». Sulla carta dunque, anche per telefono.Infine le “prestazioni lavorative in forma agile”: tra quelli da rendere in presenza restano quelle «indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati».