Infermiera in servizio a Piacenza al veglione di Proceno: Acquapendente per precauzione chiude le scuole

Nessun allarmismo, ma una decisione presa a scopo precauzionale per tutelare la salute dei cittadini. Il sindaco di Acquapendente Angelo Ghinassi, con un'ordinanza emessa in serata, ha deciso di chiudere le scuole nella giornata di lunedì 24 e martedì 25 nel paese dell'Alta Tuscia. Il tutto dopo che in serata, si è appreso che un'infermiera in servizio presso l'ospedale di Piacenza, nei giorni scorsi è stata a casa dei genitori che vivono a Castell'Ottieri in provincia di Grosseto, da dove provengono molti studenti che frequentano le scuole di Acquapendente. A spingere però il sindaco Ghinassi verso la decisione di chiudere gli istituti scolastici è stata la partecipazione dell'infermiera ad un veglione di carnevale organizzato nei giorni scorsi a Proceno.