Corchiano, con un lenzuolo dalla finestra fanno gli auguri di compleanno alla vicina

Alza i muri ma insieme costruisce i ponti. E quelli già in piedi, il Coronavirus li rinsalda. Il bicchiere mezzo pieno ai tempi dell’epidemia è un lenzuolo scritto di rosso fuori da un balcone.



Stoffa uscita da qualche cassapanca che, in una via di Corchiano, diventa improvvisamente bandiera e simbolo. Sopra, Mauro e Antonella hanno scritto un messaggio per la loro vicina nel giorno del suo compleanno. “Tanti auguri, Romina”.



Perché ci siamo, e ci saremo, nonostante tutto. Nonostante la distanza e una quotidianità che, senza preavviso, c'è stata strappata via.