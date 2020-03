© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Se la zona rossa dovesse essere estesa anche alla nostra provincia, allora per bar e ristoranti è meglio la chiusura totale». Antonio Posati, imprenditore e presidente di Confcommercio Viterbo, interviene sulla questione Coronavirus. «Come molti miei colleghi, non vedo un senso in un’apertura limitata – continua – , se necessario, meglio un trattamento d’urto e provare a stroncare il problema subito che trascinarlo per mesi. Sono passati solo 10 giorni e questa crisi ci sta facendo già troppo male».Secondo una stima di Confesercenti sono 30mila le piccole e medie imprese che, in Italia, rischiano il collasso. «Senza gli incassi la macchina si ferma, è matematica – dice Posati – pagare gli stipendi, in caso di stop prolungato, diventa difficile». Le perdite, per ristoranti e bar, sono calcolate sui 2 miliardi di euro (sugli 8 dell'intera filiera turista commerciale). Ma è l’onda lunga sull’occupazione quella che preoccupa di più: un autentico tsunami difficile, se non impossibile, da arginare nel lungo periodo.«Per il nostro sistema economico in generale e più in particolare per turismo e commercio è una crisi senza precedenti – dice Vincenzo Peparello, presidente di Confesercenti- . Tutti devono dare il loro contributo. Le nostre strutture territoriali sono già attivate per informare, assistere le imprese in questa fase così delicata per il proprio futuro. Stiamo monitorando giornalmente gli effetti della crisi presso le aziende del comparto turistico e commerciale».Non solo le strutture recettive, ma anche tutto il microcosmo che gira intorno: agenzie di viaggio e tour operator, guide,accompagnatori turistici e trasporti di settore. A fornire un dato allarmante, in questo senso, è Chiara Fondini, presidente di Assoviaggi per la provincia di Viterbo e tour operator: «In questo momento – dichiara Fondini – stiamo cercando di contenere le disdette lavorando più sulle prenotazioni. Il periodo primaverile rappresenta anche per la Tuscia circa il 30% del movimento turistico annuale. La stop alle gite scolastiche e al turismo organizzato degli anziani è un danno incalcolabile».