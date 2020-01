Coronavirus, cartello in un bar a Montalto: «Chiunque voi siate, siete i benvenuti»

La psicosi coronavirus colpisce anche i commercianti che in alcuni casi in queste ore, spinti dalla paura, espongono i cartelli intimando di non entrare nel proprio locale alle persone provenienti dalla Cina.



Come ad esempio il cartello spuntato in un bar nei pressi di Fontana di Trevi, poi rimosso. Ma c'è pure chi invece di tutto questo non se ne preoccupa affatto.



A Montalto, in provincia di Viterbo, il gestore di un bar ha affisso un cartello che descrive l'altra faccia della medaglia: "Non capendo che senso abbia mettere un cartello per impedire ad un'intera categoria di persone di entrare nel proprio locale, chiunque voi siate siete i benvenuti".



«Non dobbiamo cedere alla paura - commenta il gestore del bar - e un cartello in ogni caso non credo abbia mai debellato un virus».