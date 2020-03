© RIPRODUZIONE RISERVATA

Forti investimenti, stop all’imposta di soggiorno. E poi sgravi, riduzione dei tributi, suolo pubblico gratuito e promozione. Turismo, commercio, cultura: contro il coronavirus un piano shock per rilanciare la città. La proposta arriva dal capogruppo di Forza civica, Giacomo Barelli, perché «per fronteggiare un’emergenza senza precedenti servono misure senza precedenti e noi siamo pronti a scriverle insieme per ridare fiducia a famiglie e imprese viterbesi».Lo sguardo è già verso il bilancio. «Le prime commissioni propedeutiche – dice - sono fissate per il 12 marzo, è necessario ragionare anche a livello locale, sulla scorta di quanto annunciato dal governo nazionale, alla predisposizione di urgenti misure straordinarie per ripartire non appena sarà superata l’emergenza sanitaria». Scendendo nei dettagli, «andranno previsti forti investimenti a favore degli operatori turistico commerciali a partire dall’impiego dell’imposta di soggiorno, il cui pagamento in via straordinaria potrebbe essere sospeso fino al 31 dicembre per favorire la domanda turistica».I tributi? «Servono forti riduzioni per l’anno in corso per tutti gli operatori dei settori turistico, culturale e commerciale, in modo da favorire la ripresa, nonché sgravi e agevolazioni per investimenti tesi al rilancio e al sostegno della domanda in quei settori». Ce n’è anche per gli spettacoli, dove si chiede «un grande piano di contributi e sovvenzioni pubbliche – continua Barelli - che dovranno essere fortemente aumentati rispetto agli anni passati e abbinati a provvedimenti eccezionali come il suolo pubblico gratuito per tutte le manifestazioni che si terranno in particolare nel centro storico e in prossimità di località e mete turistiche».Insieme a questo, va restituita visibilità alla città. «Strategica sarà la promozione del capoluogo integrato con il sistema Tuscia. Il Comune dovrà avviare azioni anche integrate con Provincia e Regione. In sede di bilancio andranno stanziate importanti risorse per stimolare la domanda turistica interna. Vanno coinvolti fin da subito tutti gli operatori dei settori interessati – conclude - nonché tutte le forze sociali e politiche, di maggioranza e opposizione. Per questo chiediamo al sindaco e agli assessori al turismo e al commercio di aprire un tavolo di crisi permanente affinché si possa lavorare tutti insieme».