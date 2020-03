Coronavirus, con l'autocertificazione per fare la spesa va a spacciare: arrestato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Coronavirus, finge di andare a fare spesa inveca va a spacciare.I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Viterbo, durante un servizio sul rispetto delle restrizioni imposte dal cosi detto decreto sul Coronavirus, hanno notato e controllato un pregiudicato marocchino.Il ragazzo, giustificandosi con autocertificazione, diceva di dovere andare a fare la spesa in un negozio di generi alimentari.I carabinieri, al termine del controllo, lo hanno lasciato proseguire, ma insospettiti dall’atteggiamento, hanno deciso di attivare un servizio di osservazione a distanza. Il giovane, dopo avere fatto finta di prendere la strada per il super mercato, ha iniziato a fare vari giri fino a recarsi in prossimità di un parco.A quel punto i carabinieri sono intervenuti di nuovo e lo hanno prima bloccato e poi perquisito, trovandolo inpossesso di ben 20 grammi di hashish, pronti per essere spacciati.Immediatamente lo hanno arrestato e tradotto presso le camere di sicurezza della compagnia di Viterbo. Lo hanno denunciato anche per avere commesso falsità ideologica con la falsa autocertificazione oltre all’inosservanza dei provvedimenti dell’autorità.