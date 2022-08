Sabato 6 Agosto 2022, 10:54

Aggredito sulla porta di casa, a Corchiano, un rappresentante della categoria Femca-Cisl. Sull'episodio stanno indagando i carabinieri della compagnia di Civita Castellana, per fare piena luce su quanto accaduto in contrada Fallarese poco prima di mezzogiorno di ieri.

La vittima è Giampiero Vaselli, ceramista di 59 anni e dipendente della Gsi; è un ex sindacalista e dirigente della Uiltec-Uil e, da sei mesi, è passato nel sindacato biancoverde della Cisl. Vaselli dopo l'aggressione, è stato medicato al pronto soccorso dell'ospedale Andosilla, dove i sanitari gli hanno riscontrato la perdita di un dente, varie contusioni sul corpo e una ferita allo zigomo. La prognosi è di 10 giorni.L'episodio si è verificato davanti all'ingresso della sua abitazione e sulla vicenda è intervenuto il segretario generale della Cisl di Viterbo, Fortunato Mannino.

«Abbiamo appreso ha detto - dal segretario della Femca Cisl di Civita che un nostro dirigente, Giampiero Vaselli, è stato vittima di un agguato di stampo squadrista sotto la propria abitazione. Piena solidarietà a lui che è dovuto ricorrere alle cure sanitarie. A commettere il vile fatto, mi dicono, potrebbe essere stato un dirigente apicale di altra organizzazione sindacale. La notizia, se confermata ci indigna ulteriormente, la violenza non si può sostituire alla normale dialettica sindacale che a volte, se pur aspra, è sempre rispettosa delle persone».Sul perché dell'aggressione subita da Vaselli al momento nessuno si sbilancia. anche se la stessa Cisl, come aggiunge Mannino, «farà tutti gli atti conseguenti all'accaduto, sperando che tutto il mondo sindacale prenda le distanze da certi individui che danneggiano non solo l'organizzazione di appartenenza, ma tutto il mondo sindacale». La Cisl viterbese tutelerà «con il proprio legale Giampiero Vaselli e tutta la Cisl nelle sedi opportune».