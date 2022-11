Rapinano e accoltellano anziano in casa, un arresto per tentato omicidio e tre denunce

Rapinano e accoltellano anziano in casa, un arresto e tre denunce. I carabinieri della Compagnia di Civita Castellana hanno tratto in arresto un 31enne romeno da tempo residente a Capranica ritenuto il responsabile della grave aggressione perpetrata contro un anziano di 84 anni all’interno della sua abitazione.

Raid di ladri a Corchiano: anziano in casa ferito a coltellate, catturati in quattro

Nel pomeriggio di ieri quattro ladri, hanno tentato di svaligiare un fondo agricolo ma l’anziano proprietario sarebbe riuscito a metterli in fuga non prima di finire accoltellato alla testa. Mentre l’uomo veniva trasportato in codice rosso all’ospedale Andosilla di Civita Castellana i carabinieri si sono messi sulle tracce dei 4 malviventi, 3 romani e un moldavo, e dopo averli identificati li hanno fermati e portati in caserma.

Il 31enne è stato arrestato con l’accusa di rapina e duplice tentato omicidio - avrebbe infatti tentato di investire i carabinieri - mentre i tre complici, due rumeni di 50 e 37 anni ed un moldavo di 37, sono stati accusati di tentato furto.