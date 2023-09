Corchiano, incidente mortale sul lavoro: perde la vita un 54enne

Un tonfo sordo e poi il rumore di mattoni che collassano a terra. Così è cominciata la tragedia in un cantiere di Corchiano che ha portato alla morte di un operaio edile di 54 anni, A.C. le iniziali, originario della provincia di Napoli. Anche un suo collega è rimasto ferito nel crollo ed è stato medicato al pronto soccorso dell’ospedale Andosilla di Civita Castellana.

Il 54enne invece è invece deceduto nel tardo pomeriggio di ieri: era stato trasferito con l’elisoccorso in codice rosso al Policlinico Gemelli di Roma. Tuttavia, già al momento dei soccorsi, le sue condizioni erano sembrate molto gravi. In serata il tragico epilogo. Secondo quanto ricostruito, i due stavano lavorando sulla parete esterna di una palazzina di proprietà dell’Ater in via Donatori di Sangue.

Dalle prime ipotesi sembra che sia crollato una parete di mattoni a copertura dell’intonaco, che ha sfiorato il primo e colpito in pieno il secondo. A dare l’allarme sono stati due colleghi che hanno sentito il boato e hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Sulla dinamica esatta dell’incidente sono ancora in corso accertamenti da parte degli ispettori del lavoro della Asl e dei carabinieri della compagnia di Civita Castellana.

Sono state ascoltate anche alcune persone e nella giornata di ieri sono stati effettuati i rilievi fotografici. Disagi secondari anche per gli abitanti della palazzina: il Comune di Corchiano si è reso disponibile per trovare un alloggio temporaneo alle tre famiglie residenti. Grande preoccupazione da parte dei sindacati:

«Dispiace per i lavoratori – ha affermato il segretario generale della Fillea Cgil di Viterbo Gaetano Russo - da tempo stiamo facendo campagne per la sicurezza sui cantieri per cercare di ridurre al minimo gli infortuni. Il nostro settore è uno di quelli ad alto rischio: ma è bene chiarire che ci sono tante imprese sane che ottemperano agli obblighi di legge. Non si può morire di lavoro».

Sostegno anche alla Cisl Filca: «Puntare sulla sicurezza dei lavoratori è indispensabile – dice Marco Fazioli della segreteria provinciale – servono più controlli perché siamo flagellati da questi infortuni».