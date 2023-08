Corchiano, furgone che trasportava frutta si ribalta: interviene la gru

Un furgone che trasportava frutta proveninte dal mercato settimanale di Civita Castellana si è ribaltato poco fuori l'abitato di Corchiano.Le persone a bordo, moglie e marito, residenti a Canepina non hanno riportato ferite, ma solo tanta paura. Sul posto i Vigili del Fuoco di Viterbo che sono intervenuti con una Gru per rimettere in carreggiata il mezzo e i carabineri della compagnia di Civita Castellana.