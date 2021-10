Corchiano, dopo il pareggio al primo turno Piergentili eletto nuovo sindaco

Lunedì 18 Ottobre 2021, 17:23 - Ultimo aggiornamento: 17:29

Gianfranco Piergentili, è il nuovo sindaco di Corchiano. Ha superato per circa 40 voti, al ballottaggio dopo il primo turno finito con un numero pari, il rivale Bengasi Battisti.

A Corchiano si è tornati infatti alle urne dopo il rocambolesco pari registrato 15 giorni fa al primo turno. Dato interessante: per la sfida finale si sono recati alle urne oltre l'87% degli aventi diritto, in netta controtendenza con il resto di Italia per queste amministrative.

