Corchiano, caso di Covid asintomatico scoperto dopo un incidente. Ora è caccia ai contatti

Un incidente, la corsa in ospedale e la scoperta di positività al Covid-19. A Corchiano, cresce la preoccupazione tra i cittadini dopo che Ademo Rosati, ieri vittima di un sinistro, è stato trasportato d'urgenza al Policlino Gemelli e qui, seguendo i protocolli contro il coronavirus, sottoposto al tampone. A daren notizia è Pietro Piergentili, vicesindaco del paese.«Dopo il drammatico incidente avvenuto ieri mattina, che ha coinvolto gravemente il nostro concittadino Rosati Ademo, sono stato messo a conoscenza che, durante i controlli effettuati in entrata presso il Policlinico Gemelli dove ieri è stato ricoverato, Ademo è risultato positivo al Covid-19, referto poi confermato dalla Asl di Viterbo questa mattina. Al dolore della famiglia per il tragico incidente occorso, si aggiunge quindi anche lo sconcerto e l’angoscia per questa terribile notizia, che genera paura e ansia nei suoi cari ed in tutta la comunità di Corchiano», scrive su Facebook.A creare preoccupazione è l'incertezza su come l'uomo si sia contagiato. «Non sappiamo ancora come Ademo sia venuto in contatto con il virus in quanto “completamente asintomatico” e comunque, in collaborazione con le forze dell’ordine e le autorità sanitarie competenti, abbiamo attivato tutte le misure di prevenzione e protezione per cercare di ricostruire insieme alla famiglia, la catena dei contatti avuti nei giorni precedenti.Un ringraziamento sentito alla famiglia, che con generosità si è subito resa disponibile a dare comunicazione del nome alla popolazione, in modo che tutte le persone venute a contatto con Ademo, possano - continua il vicesindaco - comunicarlo alle autorità competenti per attivare i protocolli di protezione e prevenzione previsti.Come comunità ci stringiamo con affetto allo sconforto dei suoi cari e inviamo un grande abbraccio a tutta la sua famiglia in questo momento di grande angoscia e apprensione».E quindi ora scatta la ricerca dei contatti: «Invitiamo quindi tutte le persone che sanno di essere venute in contatto con Ademo, durante i soccorsi o nei giorni precedenti, di darne comunicazione al proprio medico di famiglia e/o chiamare la Asll di Viterbo presso i numeri dedicati 334-0521731 - 366-9341925 oppure scrivere alla mail coronavirus2.viterbo@asl.vt.it, dove ognuno riceverà tutte le indicazioni sulle norme di comportamento da adottare».