Corchiano, cagnolino caduto nelle fognature salvato da carabineri e vigili del fuoco

Lunedì 5 Luglio 2021, 13:05 - Ultimo aggiornamento: 13:18

Corchiano , i carabinieri salavano un cagnolino caduto nella fogna. La centrale operativa della compagnia di Civita Castellana, nel pomeriggio di domenica, ha ricevuto la chiamata di una donna allarmata che chiedeva aiuto perché il cagnolino del quartiere, un meticcio di 6 anni, si era infilato in un tombino e da lì nelle fogne.

Immediatamente si sono attivati i carabinieri di Corchiano con i vigili del fuoco, nel frattempo attivati, e senza esitare si sono calati in un canale fognario, percorso poi per circa 200 metri fino ad intravedere il cane smarrito e in lontananza.

Gli operatori lo hanno quindi raggiunto e lo hanno fatto avvicinare, fino a trarlo in salvo, tra l’emozione dei cittadini del quartiere affacciati ai balconi. Dai quali, alla fine, è scattato un grande e meritato applauso.