Incidente stradale a Corchiano. In località Pantalone nei pressi dell'area industriale, un autoarticolato che trasportava ferro è finito fuori strada forse per lo spostamento improvviso del carico. L'autista fortunatamente è rimasto illeso.

Sul posto i vigili del fuoco per mettere in mezzo in sicurezza e i carabinieri per i rilievi e decongestionare il traffico bloccato in entrambi i sensi di marcia.