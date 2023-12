Sabato 30 Dicembre 2023, 05:20

«Ho visto le condizioni dello stadio Rocchi in alcuni scatti sui social: non è una situazione accettabile e bisogna fare qualcosa per la Viterbese». Le parole accorate escono dalla bocca di Maurizio Coppola, ex storico capitano della Viterbese nella battaglia di Nocera, quando i gialloblù allenati da un giovane e rampante Rosolino Puccica si salvarono dalla retrocessione in serie C2, battagliando su un campo che definire infuocato è poco. Coppola, con il gialloblù addosso, ha vissuto oltre 100 presenze tra i professionisti e la Viterbese la porta nel cuore, lui che all’epoca di Luciano Gaucci presidente, visse una promozione in serie C1 e una quasi promozione in serie B con il sogno spezzato nella semifinale playoff contro l’Ascoli.

Oggi la Viterbese non c’è più: le macerie della gestione targata Marco Arturo Romano sono ben visibili passando davanti a via della Palazzina dove, inspiegabilmente, per inerzia dell’amministrazione targata Frontini non si riesce a dare un futuro ad un impianto che nel 2024 è atteso dal via dei lavori di ristrutturazione legati ai fondi del Pnnr. Senza squadra però - i contatti con Piero Camilli, pronto a rivelare il club attraverso la Fc Viterbo, si sono interrotti prima di Natale - il Rocchi rischia di essere una cattedrale nel deserto e questo, per uno come Coppola, non è accettabile.

Dopo il Padova, con il quale ha militato in serie A, per il centrocampista romano la Viterbese è la seconda squadra del cuore. Nella Tuscia ha legato con tutti ed è rimasto nel cuore dei tifosi della Viterbese, visto che in campo ha dato sempre l’anima per i colori gialloblù. «Ho seguito questa assurda vicenda tramite amici viterbesi e posso dire che è una cosa imbarazzante – attacca Coppola – una città come Viterbo senza calcio rappresenta un’offesa per tutti gli sportivi che sono legati visceralmente a questi colori. Non sono un esperto di amministrazione pubblica per carità, ma vedere un impianto glorioso come il Rocchi ridotto in quello stato mette tristezza e fa salire un grande rabbia».

Sullo sfondo resta Camilli: unico imprenditore che potrebbe riportare la Viterbese ai fasti delle epoche importanti. «Io grido tutta la vita forza Camilli – fa un appello Coppola – l’ho avuto un anno a Grosseto e con lui mi sono trovato meravigliosamente. Tenere lontano dalla Viterbese un imprenditore del suo calibro è difficilmente spiegabile: basta con affaristi e predatori del calcio: la Viterbese deve essere dei viterbesi». Il manifesto di Coppola è abbastanza chiaro con l’ex capitano che si spinge anche oltre. «Se i tifosi dovessero organizzare un’altra manifestazione a sostegno della causa gialloblù verrò volentieri a manifestare con loro. La Viterbese è stato un pezzo indimenticabile della mia vita calcistica e non solo che va rispettata non calpestata».