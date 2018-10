Coppia di napoletani ricarica la Postepay con soldi falsi e finisce in manette

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il tentativo di “piazzare" banconote false per avere contante pulito va a vuoto e un uomo e una donna finiscono in manette.Nelle prime ore di ieri pomeriggio a Orte due persone, un uomo di origini napoletane di 55 anni, e una donna sempre della stessa zona di 53 anni, hanno tentato di ricaricare presso un bar una carta prepagata Postepay con 700 euro in contanti. Ma alla cassiera del bar, dal loro atteggiamento, sono sembrate due persone sospette.La gestrice del bar allora ha preso tempo e ha allertato i carabinieri della stazione, che immediatamente sono giunti sul posto e hanno iniziato i primi accertamenti. I militari subito si sono accorti che tra le banconote che volevano utilizzare per la ricaricare della carta, due da 50 e una da 20 euro erano false.Sono subito scattati degli specifici accertamenti e subito dopo le due persone sono state dichiarate in arresto e trasferito nelle camere di sicurezza della compagnia carabinieri di Civita Castellana.