di Marco Gobattoni

Una doppia finale da giocare e possibilmente vincere con la spinta degli ex. I giocatori simbolo degli anni d'oro della Viterbese giocano la sfida di oggi tra i gialloblù e l'Alessandria.



Una sfida storica che mette in palio la Coppa Italia di serie C e non solo. In gioco tra Viterbese ed Alessandria c'è anche la gloria: una gloria che lascerà scolpito nell'albo d'oro il nome della vincitrice. L'appuntamento è di quelli pesanti e gente come Carmine Parlato, Maurizio Coppola, Vincenzo Santoruvo, Massimiliano Farris ed Osvaldo Mannucci, sa cosa vuole dire giocare una finale.



"Per Viterbo e la Viterbese questo è un appuntamento con la storia - spiega l'ex attaccante gialloblù - Vincenzo Santoruvo - mi sono stancato di sentire parlare della nostra squadra: quella attuale sta facendo una grande stagione e vincendo la Coppa Italia resterebbe nella storia. Se sarò al Rocchi? Assolutamente si".



Parlato sta vincendo con il Rieti il girone G del campionato di serie D e nella prossima stagione potrebbe tornare a via della Palazzina da avversario, ma intanto carica la città. "Sarà dura battere l'Alessandria: conosco sia Sottili che l'allenatore dei piemontesi Marcolini e sono due tecnici molto preparati che studieranno nei minimi particolari la gara. Vincere un trofeo nazionale è una cosa che rimane nella storia: la Viterbese ce la può fare e io tiferò davanti alla televisione".



Oggi in mezzo al campo servirebbero la grinta e le geometrie di gente come Maurizio Coppola e Massimiliano Farris. Il primo ha combattuto come un leone in gialloblù ed oggi si aspetta una grande pubblico. "Ho avuto Camilli come presidente e posso dire che con lui si può sognare. Ho Viterbo nel cuore e in passato ho anche pensato di rimanere a vivere in città. Ricordo come fosse ieri la battaglia di Nocera Inferiore: se la Viterbese di oggi metterà in campo quella grinta potrà alzare la coppa".



Parla di giornata storica invece Massimiliano Farris che dall'Austria spingerà con il tifo la sua ex squadra. "Sarò a Salisburgo per la rifinitura del match di Europa League con la Lazio, ma una parte del mio cuore sarà al Rocchi. Questa è una finale storica e la città dovrà accompagnare la Viterbese verso l'impresa".



Le sue folate sulla fascia ricordano quelle di Jari Vanduputte: l'ex esterno gialloblù Osvaldo Mannucci, oggi procuratore di oltre 40 calciatori, sarà davanti al televisore. "Volevo essere al Rocchi ma impegni di lavoro mi portano lontano. Alle 18,30 però nessuno mi potrà disturbare: l'Alessandria sarà un osso duro ma Viterbo e la Viterbese possono regalarsi questo sogno".

Mercoledì 11 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 08:45



