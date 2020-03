Sono almeno una ventina le denunce nella cittadina etrusca contro chi non ha rispettato le misure sugli spostamenti imposte dal Governo nell'emergenza Covid-19. I carabinieri di Tarquinia, la Polizia locale e il commissariato di piazza Trento e Trieste stanno eseguendo in questi giorni dei controlli a tappeto, per lo più al lido.



Sono state fermate numerose persone a piedi e in auto, per verificare le motivazioni della loro presenza fuori casa. Dagli accertamenti effettuati figurano anche persone arrivate dalla Capitale, per soggiornare nella casa estiva. Il decreto #iorestoacasa prevede divieti e raccomandazioni anche per gli spostamenti all'interno del proprio comune, se non comprovati da esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute o rientro presso la propria abitazione. Ultimo aggiornamento: 17:55 © RIPRODUZIONE RISERVATA