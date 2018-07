Stragi del sabato sera, controlli sul litorale: ritirate patenti e carte di circolazione

Task force della Polizia stradale sulle strade delle “stragi del sabato sera". lo scorso fine settimana, con l’ausilio di personale della questura e di un camper attrezzato per un’equipe medico-sanitaria, sono stati effettuati controlli sul fenomeno della guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti.



I controlli hanno interessato, con le pattuglie operanti per tutta la notte tra sabato e domenica scorso, alcune arterie viarie principali nelle vicinanze di locali notturni molto frequentati a Tarquinia Lido. «Questo per prevenire tutti quei fenomeni potenzialmente rischiosi che caratterizzano i fine-settimana», hanno detto dalla Stradale.



Nel complesso sono state sottoposte a verifica 46 persone e 39 autoveicoli: tutti i soggetti fermati che si trovavano alla guida di veicoli sono stati controllati tramite il precursore alcolico; e, in caso di positività, sottoposti all’etilometro. Verifiche che hanno portato al ritiro di 2 patenti di guida con la successiva denuncia all’autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza alcolica. Il tasso alcolemico più elevato rilevato è stato pari a 1,10 g/l.



Altri guidatori sono risultati positivi al precursore, ma hanno riscontrato un tasso di alcol entro i limiti di legge (pari a 0,5 g/l). Una persona, sottoposta a verifica tramite drug-test e successiva visita sanitaria effettuata dal medico di polizia, ha dato esito positivo alla cocaina.



Il servizio ha consentito poi di ritirare un’altra patente di guida e una carta di circolazione per violazioni amministrative, oltre alla contestazione di altre 7 infrazioni. «I controlli effettuati dalla Stradale di Viterbo durante i fine-settimana - dice il dirigente Fabio Porroni - evidenziano come debba rimanere costantemente alto il livello di attenzione, in merito alla sicurezza di tutte le persone che si pongono alla guida di un veicolo. “Nonostante le campagne di sensibilizzazione e i continui controlli rimane alto il numero di automobilisti che si pongono alla guida delle loro vetture dopo aver ingerito alcool e/o droga».

Marted├Č 17 Luglio 2018



