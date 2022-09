Martedì 6 Settembre 2022, 05:20

Un arresto per droga e due ubriachi allontanati dalla folla. Il bilancio del weekend di Santa Rosa si è chiuso senza troppi problemi per le forze dell’ordine. Il piano messo a punto dal comitato ordine e sicurezza in prefettura ha fatto storcere il naso ai facchini ma alla fine ha portato buoni risultati nella gestione della sicurezza. Il dispiegamento di forze di polizia che hanno lavorato su tutto il centro storico e nelle vie adiacenti ha assicurato che niente sfuggisse di mano. Polizia, carabinieri, finanza e polizia locale hanno presidiato il territorio anche con l’aiuto di unità specializzate arrivate a Viterbo in supporto. Nessuna tensione e nessun litigio è stato segnalato o denunciato.

La sera del 3 settembre un ragazzo, visibilmente alterato dal consumo di alcol, è stato allontanato dai carabinieri mentre tentava di litigare con un coetaneo e la mattina del 4 un altro è stato allontanato dai militari mentre tentava di entrare in un supermercato visibilmente alterato. Sempre domenica il controllo straordinario del territorio ha sortito i primi risultati. Mentre nel centro storico di Viterbo si teneva la fiera, i carabinieri, delle squadre di intervento operativo e della locale stazione, sono intervenuti in piazzale Gramsci, dove hanno tratto in arresto un giovane di origine macedone per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti che, fermato tra i passanti e perquisito, è stato trovato in possesso di 18 grammi di hashish, suddivisi in 15 involucri di cellophane nonché di 0,6 grammi di cocaina in altro involucro.

I servizi di controllo del territorio, con il supporto delle squadre di intervento operativo, proseguiranno nei prossimi giorni anche in occasione di manifestazioni che vedranno una maggiore affluenza di persona, come nel caso del Palio di Bomarzo, celebrazioni di Santa Maria del Soccorso a Vetralla o di San Venerando a Grotte Santo Stefano.