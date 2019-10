Controlli in un bar della movida, scattano le denunce

Blitz dei carabinieri e dell'ispettorato del lavoro in un locale della movida, dopo i numerosi esposti dei residenti esasperati per gli schiamazzi notturni (in alcuni casi, alcuni avevano venduto le proprie abitazioni). Nella notte tra sabato e domenica, il controllo è scattato in un bar del quartiere Ellera, a Viterbo. Sono stati scoperti dipendenti in nero, per cui sono i gestori sono stati sanzionati. Altre sanzioni, da parte del Nas, hanno riguardato le violazioni dei requisiti generali per la sicurezza alimentare.



