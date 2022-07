Giovedì 21 Luglio 2022, 06:50

A piedi, in auto e con l’ausilio di reparti specializzati. L’estate viterbese quest’anno sarà sotto controllo. Sopratutto nei weekend. Le forze dell’ordine, nei giorni scorsi, hanno messo a punto un piano per sorvegliare il capoluogo e la provincia. Il primo fine settimana in cui la Questura di Viterbo e i militari dell’Arma hanno intensificato i servizi di controllo è stato quello scorso.

Con numeri significativi: im 48 ore sono stati controllati 150 autoveicoli e 350 persone, sono state contestate una sanzione amministrativa per possesso di sostanza stupefacente e 4 per infrazioni al codice della strada. Controllati anche 8 esercizi pubblici con accertamenti da completare in merito ad alcune autorizzazioni comunali per la somministrazione di alimenti e bevande.

Ma il weekend scorso non resterà l’unico con controlli serrati. Il piano infatti prevede che i controlli e la sorveglianza saranno effettuati per ogni fine settimana estivo. Da qui a Santa Rosa compresa. «Oltre alla quotidiana attività di prevenzione - spiega la Questura -, garantita dalla presenza degli equipaggi della Squadra Volante dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, sono stati effettuati, con l’ausilio del reparto prevenzione crimine Lazio e della sezione polizia stradale di Viterbo, servizi straordinari finalizzati alla prevenzione e alla sicurezza nelle aree del centro storico del capoluogo con particolare attenzione alla zona di viale Trento».

Due i fronti su cui si concentreranno i controlli delle forze dell’ordine: quello del capoluogo e quello della movida sul litorale della Tuscia. Nel primo, in particolare, gli agenti della polizia, i carabinieri del compagnia di Viterbo e i finanzieri del comando provinciale batteranno le strade del centro storico anche a piedi. Soprattutto nei quartieri come San Faustino e San Pellegrino. Dove vie e viuzze si intrecciano in mille rivoli. Le pattuglie “a piedi” saranno interforze, composte da tutte le forze dell’ordine per garantire un maggior controllo.

Non solo, pattuglie saranno presenti per garantire la sicurezza in tutto il centro storico, anche durante i molti eventi in calendario. «Saremo tra la gente - spiega la Questura - per assicurare a tutti un’estate sicura». Tra le zone che saranno particolarmente sotto la lente delle forze dell’ordine c’è la zona di viale Trento. Teatro, troppo spesso, di azioni violente o di spaccio. Solo poche settimane fa un ragazzo è stato arrestato dopo aver accoltellato un trentenne straniero. I residente hanno costituito un comitato e chiedono maggiore attenzione più sicurezza.

«Viale Trento - spiega ancora la Questa - rientra nel piano di controlli e sarà continuamente pattugliata da tutte le forze dell’ordine. In questo caso l’ordinanza antibivacco, appena emana dalla sindaca Chiara Frontini, ci offri sicuramente uno strumento in più».