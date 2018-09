Controlli durante la festa di Santa Rosa: arresti per spaccio di droga e denunce

Feste di Santa Rosa e controlli del territorio: il comando provinciale di Viterbo ha predisposto una serie di servizi straordinari, con l'apporto delle stazioni della compagnia di Viterbo e del nucleo operativo e radiomobile.





Il capillare servizio per la prevenzione dei crimini, che ha impiegato circa 100 militari, oltre quelli impiegati nei dispositivi di ordine pubblico, ha visto anche numerose pattuglie in borghese e appiedate soprattutto nelle zone periferiche, per prevenire i furti negli appartamenti vuoti durante le ore della festa patronale.



In tale quadro operativo sono state arrestare tre persone, due per reati di droga: un tunisino di 25 anni sorpreso in via San Giacomo a cedere mezzo grammo di cocaina a un giovane assuntore, e a seguito di perquisizione è stato trovato con ulteriori due grammi di cocaina; e un italiano di 50 anni, trovato sempre in via san Giacomo con 7 grammi di cocaina.



A questi va aggiunto un italiano di 49 anni, sorpreso in strada Sammartinese diretto a Viterbo la sera del 3 settembre alla guida della sua auto senza patente, poiché già revocata. In seguito è stata denunciata un’ altra persona per ubriachezza molesta e una per oltraggio a pubblico ufficiale; altre tre persone sono state segnalate alla prefettura di Viterbo per assunzuine di sostanze stupefacenti.



