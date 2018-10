Controlli del sabato sera, guidatori positivi per alcol e droga: ritirate otto patenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Controlli sulle strade della movida al sabato sera, la Polizia stradale del Viterbese non abbassa la guardia. Utilizzando anche un camper attrezzato con un’equipe medico-sanitaria della Questura, gli agenti hanno effettuato un servizio mirato di prevenzione e repressione lo scorso fine settimana.Sotto osservazione i pericoli derivanti dalla guida in stato di ebbrezza alcolica e/o sotto l’effetto di stupefacenti o sostanze psicotrope. L’attività ha visto impiegati gli equipaggi della Stradale di Viterbo e dei distaccamenti di Tarquinia e Monterosi. Le pattuglie, per tutta la notte tra sabato 20 e domenica 21 ottobre, una serie di controlli su alcune arterie della provincia, nelle vicinanze di locali notturni molto frequentati.Sono state così sottoposte a verifica su strada 76 persone e 69 autoveicoli: tutti i guidatori fermati sono stati controllati tramite il precursore alcolico e, in caso di positività, sottoposti alla prova dell’etilometro. Dalle verifiche è scattato il ritiro immediato di 8 patenti di guida, con denuncia per guida in stato di ebbrezza alcolica. Altri guidatori sono risultati positivi al precursore, ma hanno riscontrato un tasso di alcol entro i limiti (pari a 0,5 g/l).Nel resto dei controlli dell’intero fine-settimana, elevate 37 infrazioni al codice della strada, ritirate 2 carte di circolazione e sottratti 64 punti-patente. Inoltre sono stati soccorsi 49 utenti della strada in difficoltà e monitorati gli eccessi di velocità con il telelaser.