Giovedì 6 Giugno 2024, 15:01

È stato fondato il Comitato cittadino per la salvaguardia del territorio di Canino e della Tuscia, contro il «rischio ambientale correlato alla possibile realizzazione sul territorio comunale del Deposito nazionale unico dei rifiuti radioattivi, destinato ad accogliere in un’unica sede tutto il materiale radioattivo prodotto in Italia». Il nuovo comitato si è costituito con la presidenza di Eugenio Cesarini, i vice presidenti Angelo di Giorgio e Luigi De Caprio, e un Consiglio direttivo costituito da Dina Brozzetti, Alfredo Quinto Bartoccini, Giorgio Parrano, Giovanni Pettinari, Luciano Luciani, Ernesto Baglioni, Marco Delle Cese, Antonio Menghini.

La Sogim, società partecipata dallo Stato e deputata alla realizzazione del Programma nazionale di smaltimento dei rifiuti radioattivi, ha proposto recentemente la Carta nazionale delle aree idonee ad accogliere il Deposito: 51 siti distribuiti in 5 regioni. «Il maggior numero di aree idonee - scrive il nuovo comitato - è concentrato nella provincia di Viterbo, che ne detiene 21. Cinque sono state identificate nel comune di Canino, di cui due interessano contemporaneamente anche il territorio di Montalto di Castro, risultando fra quelle classificate in classe A, che identifica i siti con i migliori requisiti di idoneità. Sulla base di questi dati, il comune di Canino è fortemente a rischio riguardo alla possibilità di essere scelto come sede del Deposito nazionale».

«Le ragioni del no al Deposito nazionale - continua il comitato - sono concentrate sulla errata metodologia seguita da Sogin riguardo alla identificazione delle aree, sulla incongruenza fra normative e realizzazione del programma di smaltimento dei rifiuti radioattivi, compresa la scelta dei siti idonei, sull’assenza di valutazione dei rischi sanitari e dei danni economici derivanti dalla realizzazione e dalla gestione del Deposito». Sono pendenti al Tar diversi ricorsi, ma «era necessario che anche la comunità caninese partecipasse in prima linea alla lotta contro il Deposito, essendo Canino uno dei territori con il maggior numero di siti idonei, e si riconoscesse fra gli altri comitati e associazioni votati alla tutela dell’intera Tuscia».