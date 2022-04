Continuavano a spacciare anche ai domiciliari, nei guai marito e moglie.

I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Viterbo hanno effettuato un servizio di osservazione e controllo nel centro della città, finalizzato a prevenire e reprimere reati di criminalità comune. Durante il controllo i militari hanno scoperto, osservando alcuni ragazzi, un particolare movimento all interno di un’abitazione dove erano in detenzione domiciliare due coniugi di origini dominicane.

I carabinieri si sono convinti che i due soggetti nonostante in regime detentivo continuassero a spacciare, e supportati da unità cinofile del Nucleo Carabinieri di Santa Maria di Galeria hanno deciso di entrare nell’abitazione e perquisirla. Nell'appartamento della coppia è stato trovato un involucro con 65 grammi di cocaina e 12 grammi di hashish divisa in dosi, quindi immediatamente i due coniugi sono stati dichiarati in arresto per spaccio e condotti in caserma in regime detentivo.