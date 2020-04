Continuava a uscire dalla comunità di Celleno, arrestato minorenne

Minore ospite di una comunità di Celleno continua a evadere, arrestato.

Ieri sera i carabinieri della stazione di Celleno hanno arrestato, su esecuzione di misura cautelare emessa dal Tribunale per i minorenni di Roma, un ragazzo ospite della comunità per minori di Celleno.

La misura di carcerazione è stata emessa a seguito delle numerose denunce che i carabinieri hanno fatto nei confronti del giovanissimo per le continue violazioni del regime cautelare in cui si trovava.

Dopo le formalità di arresto il giovane è stato tradotto presso l’istituto penale per minori di Roma Casal del Marmo, e posto lì in regime detentivo. © RIPRODUZIONE RISERVATA