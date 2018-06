Continua a perseguitare la ex nonostante il divieto di avvicinamento, arrestato

Prima il divieto di avvicinamento e poi l’arresto. E’ finito ai domiciliari un uomo di Viterbo che in quattro mesi non è riuscito a stare lontano dall’ex compagna. I due, dopo una relazione, hanno avuto una figlia. La storia è andata bene fino all’inizio del 2018. Quando, era febbraio, gli agenti della polizia di stato - sezione specializzata nei reati contro la persona e in danno di minori della Squadra Mobile – hanno ricevuto la denuncia da parte della donna.



La ragazza in questura ha raccontato tutte le persecuzioni e le vessazioni che il suo compagno stava mettendo in atto nei suoi confronti. L’uomo non riusciva ad accettare la fine della relazione e opprimeva e tormentava la compagna. Tanto che lei non riusciva più a condurre una vita serena e tranquilla. La donna aveva paura a uscire e temeva anche per il suo bambino.



Terminato il racconto della vittima sono subito scattate le indagini della Squadra mobile, condotte con l’acquisizione di prove oggettive e testimoniali. Le prove raccolte hanno consentito in breve tempo di ottenere, da parte della locale Procura della Repubblica, una misura cautelare personale del divieto di avvicinamento alla donna, immediatamente notificata allo stalker.



Nonostante il provvedimento restrittivo applicato, comprensivo del divieto di dimora nello stesso comune di residenza della parte offesa, l’uomo ha continuato senza nessun timore a infastidire la donna, tanto che la vittima è stata costretta a chiedere nuovamente l’intervento della Squadra mobile. Gli agenti, a seguito degli accertamenti necessari, hanno ottenuto un aggravamento: una nuova misura cautelare personale restrittiva della libertà. L'uomo è stato quindi arrestato e portato ai domiciliari.



Al momento, è indagato per molestie e atti persecutori nei confronti della ex compagna.

Gioved├Č 28 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:25



© RIPRODUZIONE RISERVATA