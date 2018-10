Continua a spacciare cocaina in strada, nonostante il divieto di uscire di casa: arrestato

Ultimo aggiornamento: 13:12

Ha continuato a spacciare droga, nonostante fosse stato fermato proprio per quel reato. Un giovane tunisino era stato infatti arrestato dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Viterbo, la sera del 3 settembre scorso in concomitanza con il trasporto della Macchina di Santa Rosa. Era nei pressi di piazza Fontana Grande e cedeva dosi di cocaina a due giovani.Per qui fatti, all’udienza di convalida in Tribunale il giudice sottoponeva il tunisino B.A. di 25 anni, all'obbligo di dimora in città con divieto di uscire dalla propria abitazione in orario notturno. Ma ai militari del nucleo operativo non passava inosservato il continuo viavai di “consumatori” dall’abitazione del tunisino al Pilastro. Così i militari lo sorprendevano mentre usciva di casa, di notte, per spacciare cocaina a un giovane assuntore.In seguito alle indagini, su proposta degli stessi carabinieri e di concerto con la Procura presso il tribunale di Viterbo, il giudice ha aggravato la misura cautelare del tunisino, con un ordine restrittivo agli arresti domiciliari.