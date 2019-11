Continua a perseguitare e minacciare la ex compagna, pregiudicato finisce in manette

Non avrebbe dovuto avvicinarla, invece nonostante un precedente divieto di presentarsi davanti alla sua ex compagna, l'ha attesa sotto casa per minacciarla. Per questo è finito dietro le sbarre.



I carabinieri della stazione di Oriolo Romano (Viterbo), hanno arrestato un pregiudicato originario di Aprilia (Latina). L'uomo, sebbene fosse stato già sottoposto al divieto di avvicinamento alla sua ex compagna .- una donna di Oriolo - proprio per i precedenti compatamenti persecutori assunti nei suoi confronti, si è ripresentato davanti a leui. E non solo ha continuato con tali atteggiamenti, ma è stato sorpreso dai carabinieri nel giardino del condominio dell'abitazione della donna, mentra la minacciava per far riprendere la loro relazione.



I carabinieri intervenuti lo hanno dichiarato in arresto e trasferito poi nel carcere di Mammagialla, a Viterbo © RIPRODUZIONE RISERVATA