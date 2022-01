Giovedì 20 Gennaio 2022, 05:10

I drive-in presi d’assalto. I casi nelle scuole in perenne incremento. La corsa al vaccino, soprattutto alle dosi booster. E la pressione su Belcolle che cresce di giorno in giorno. Sebbene si parli di picco ormai prossimo, in attesa che la curva si decida a scendere stabilmente, la gestione del Covid anche nel Viterbese si fa sempre più complicata. Ormai il totale dei positivi accertati è arrivato a sfiorare le 9mila unità. Ieri in provincia si è toccato il livello di 8.923 contagiati. Se a questi si aggiungono gli asintomatici che spesso sfuggono dai radar perché non hanno motivo di sottoporsi al tampone (secondo il sindacato dei medici di famiglia, sarebbero almeno altrettanti rispetto ai conclamati), ma sono comunque capaci di contagiare, allora si capisce la reale diffusione del virus nella Tuscia.

Ieri, ancora 802 casi accertati con Viterbo a fare la parte del leone, sommando 235 positivi, seguita dai 49 a Vetralla, 45 a Montefiascone, 42 a Fabrica di Roma, 36 a Vitorchiano, 29 a Tuscania, 24 a Civita Castellana, 21 a Sutri, 19 a Montalto di Castro e Tarquinia, 17 a Orte, 16 a Corchiano e Soriano nel Cimino, 15 a Ronciglione, 14 a Valentano, 13 a Marta e Vignanello, 11 ad Acquapendente e Nepi, 10 a Caprarola e Grotte di Castro. Numeri inferiori per gli altri comuni coinvolti. Interessante il dato delle età che rispecchia l’allarme lanciato sulla tenuta del sistema scolastico: sono 213 gli under18 contagiati nelle precedenti 24 ore, tra questi 141 hanno meno di 12 anni. Si tratta in maggioranza di alunni la cui positività porta con se classi in quarantena, attivazione di dad o didattica mista. E un enorme lavoro per stabilire i contatti stretti da mettere in isolamento, con o senza testing in base alle vaccinazioni effettuate. Vaccinazioni che, tra l’altro, le scuole non hanno possibilità di conoscere se non chiedendole ai diretti interessati (o ai genitori se minori, come nella maggior parte dei casi).

Aumenta ancora il livello di ospedalizzazione con 51 pazienti positivi attualmente ricoverati a Belcolle. Si trovano 33 nel reparto di Malattie infettive, 6 nella Terapia intensiva, 12 a Medicina Covid, mentre i restanti 8923 contagiati stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio. Si mantiene alto il numero dei tamponi effettuati: tra molecolari e antigenici gli ultimi comunicati dalla Asl ammontano a 1.872.