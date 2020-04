Contagi tra i carabinieri, chiude la caserma di Onano

Chiusa la stazione dei carabinieri di Onano.

La decisione, in via precausionale, è stata presa dopo che alcuni militari sono risultati positivi al tampone per Covid 19.

La misura si è resa necessaria per il primario interesse di tutelare la salute dei cittadini e degli operatori.

Il territorio comunale di Onano sarà comunque vigilato dalle pattuglie della vicina stazione carabinieri di Acquapendente che si avvarrà, per l’attività di ricezione delle denunce, anche di una Stazione Mobile.

Resta sempre e comunque disponibile anche il servizio di emergenza 112, attivabile anche, come di consueto, dal citofono della Stazione di Onano.