Consulte degli studenti, un viterbese eletto moderatore del consiglio nazionale: è Roberto Tedeschini

Roberto Tedeschini, un viterbese nel consiglio nazionale dei presidenti di consulta. Il ragazzo è stato eletto nell'organo di rapprentanza degli studenti durante l'assemblea che si sta svolgendo a Pomezia. Per lui, un grande successo: ottenuti 39 voti su 81, che gli sono valsi l'incarico di moderatore.



«In 20 anni di storia delle consulte degli studenti non era mai accaduto che il prestigioso ruolo di moderatore del mini-parlamento degli studenti fosse affidato a un viterbese". afferma Francesco Boscheri, segretario generale della Rete degli studenti medi di Viterbo. E aggiunge: «Il successo di Roberto suggerisce come l’esperienza della Rete degli studenti a Viterbo sia in grado di generare non solo figure capaci in ambito provinciale ma anche in grado di superare le complessità che il piano nazionale impone. Sono certo che Roberto affronterà con il massimo della professionalità il suo ruolo e gli faccio i miei migliori auguri».



Il consiglio nazionale dei presidenti di consulta è un organo consultivo del studenti di tutto il paese. Il moderatore è la massima carica al suo interno e svolge le funzioni di un presidente.

