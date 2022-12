Sabato 17 Dicembre 2022, 05:50

Consulente finanziario truffa coppia di anziani facendosi consegnare 40mila euro. Nuovi guai per un 51enne di Sutri che 5 anni fa era stato condannato per gli stessi reati. L’uomo, consulente assicurativo, avrebbe lucrato sui risparmi di due anziani di Castel Sant’Elia. La coppia, affidandosi con totale fiducia per via di una conoscenza di lunga data, aveva sottoscritto con il 51enne, all’epoca dei fatti appartenente ad una nota compagnia assicurativa, polizze per un ammontare complessivo di circa 40mila euro. Da un successivo controllo, però, sarebbe emerso che, di fatto, la coppia risultava intestataria di polizze unicamente per 7mila euro, e che la restante quota, pari a circa 32.500 euro, sarebbe stata incassata dal consulente tramite assegni.

L’uomo, non nuovo a certo tipo di condotte, era stato già colpito penalmente per fatti analoghi, con sentenza divenuta irrevocabile nel 2018. La compagnia assicurativa con cui gli anziani coniugi erano convinti di aver sottoscritto le polizze ha fatto sapere di aver interrotto ogni rapporto con il consulente a seguito di provvedimento interno. Per l’uomo si aprirà quindi un nuovo procedimento che vedrà la coppia di anziani pronta per riprendersi i risparmi davanti a un giudice.I carabinieri in questi giorni hanno fermato anche altri truffatori di anziani, che con le tecniche più disparate, cercavo di farsi consegnare contanti e preziosi.

Dopo i due giovani napoletani denunciati nei giorni scorsi a Soriano nel Cimino, i carabinieri della compagnia di Viterbo hanno denunciato in stato di libertà un 47enne napoletano, ritenuto responsabile di estorsione, perpetrata lo scorso 31 ottobre, ai danni di altra residente del piccolo centro dei Cimini. I carabinieri della stazione di Soriano hanno accertato che l’uomo, presentatosi a casa della vittima quale impiegato delle poste, avrebbe indotto quest'ultima a farsi consegnare contanti, monili e la carta "bancoposta" a titolo di pagamento di presunti debiti contratti da familiari. In totale sono tre i truffatori, tutti napoletani, denunciati dai carabinieri per estorsione a donne anziane.