Consiglio Federcalcio, sì a playoff e playout per la serie C: il campionato della Viterbese è finito

IlIl Consiglio federale infatti, ha decretato la promozione in serie B delle prime tre classificate dei tre gironi. Salgono tra i cadetti: Monza, Vicenza e Reggina, mentre per decidere la quarta che andrà a far compagnia al tris di promosse, si procederà con i playoff.Decretate le tre promozioni, la parte finale della C, sarà decisa dagli spareggi promozione e dai playout per quanto riguarda le retrocessioni. Retrocessioni che investono direttamente invece le ultime tre dei gironi: Gozzano, Rimini e Rieti che torna in D dopo due anni di permanenza tra i professionisti.Per la Viterbese dunque stagione che si chiude ufficialmente oggi: i gialloblù non rientrano tra le compagini aventi diritto alla partecipazione agli spareggi promozione che probabilmente scatteranno il 30 giugno. Ora, per il club di via della Palazzina, si apre la programmazione in vista della ripresa – probabile a metà settembre – del nuovo campionato 2020/21.