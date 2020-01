Consiglio d'Europa, segnalati maltrattamenti nel carcere di Viterbo

Nel carcere di Viterbo esisterebbe uno «schema di maltrattamenti inflitti deliberatamente» ai detenuti. È quanto denuncia il Cpt, comitato anti tortura del Consiglio d'Europa, nel rapporto sulla visita condotta in Italia lo scorso marzo per valutare le misure d'isolamento imposte ai carcerati, che ha coinvolto anche i penitenziari di Milano Opera, Biella e Saluzzo. Fra i maltrattamenti denunciati e raccolti dal Cpt, c'è quello di bruciare i piedi a un detenuto soggetto al 41 bis per verificare se finge uno stato catatonico. Ma anche il caso di un detenuto preso a pugni da un gruppo di agenti verosimilmente per fargli dire com'è riuscito a far entrare nel carcere un cellulare trovato nella sua cella. © RIPRODUZIONE RISERVATA