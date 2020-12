Galeotto fu il microfono e chi non lo spense. E così al minuto 90 del secondo Consiglio online della storia è successo il patatrac. La cornice verde intorno alla casella del consigliere comunale Sandro Conversini si spegne e la voce fuori campo entra in gioco. Un deus ex machina sboccacciato e impenitente che se qualcuno nega di aver sentito qualcun altro dimostra di aver ascoltato benissimo.

«Sono favorevole ma voglio sapere chi ha detto ‘cornuti’». È la richiesta legittima di un consigliere di minoranza che se da una parte tira in ballo il sindaco, che rimanda le accuse al mittente, dall’altra rincara la dose: «Perché vorrei dirgli che in tasca ho un mazzo di chiavi di casa», la proprietaria delle quali resta ignota a differenza del sesso. A chi sia stato rivolto l’insulto è materia di studio approfondito. Di teorie e congetture si occuperà un team di studiosi dei vari bar del paese: dall’alberata al lido, passando per il confine della strada tarquiniese.

Un bar come per un frangente è sembrata l’aula virtuale del consiglio nello sdoganamento della dialettica politica la cui stella polare è diventa, a tutti i livelli, il turpiloquio sull’asse: pancia, bocca, cervello, invece che viceversa.

Un problema di ampio respiro che non riguarda solo la verde terra di Tuscia né un bellissimo paese che si affaccia sul mare piuttosto un evento diffuso sul quale anche la Cassazione ha fissato i punti. Per gli ermellini un in insulto in videochat, alla presenza - virtuale - di più persone, non è reato. Una sentenza capovolta rispetto al primo grado e all’appello, dove la condanna era stata quantificata in una pena pecuniaria di 600 euro. Motivo? Secondo la Cassazione, si tratta di ingiuria: un reato che è stato depenalizzato. La sentenza, quindi, è stata annullata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA