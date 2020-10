«Consiglieri, assessori e dipendenti facciano test rapidi prima dei consigli in presenza». La richiesta al presidente del consiglio Stefano Evangelista arriva dai capigruppo di minoranza Francesco Serra, Lina Delle Monache, Giacomo Barelli, Massimo Erbetti e Alvaro Ricci. E per raggiungere il traguardo propongono un «accordo con la Asl». Il tutto su base volontaria e a costo zero per palazzo dei Priori. Domani in commissione partirà la lunga maratona che porta al bilancio, quindi «ci aspettano giorni di numerose ore di lavoro dicono - necessari a svolgere il nostro ruolo di principale istituzione cittadina». Nel mentre i contagi sono in crescita anche nella Tuscia. «La situazione di grande allerta dovuta alla ripartenza dei contagi da covid 19 impone a nostro avviso una riflessione di tutto il consiglio su come conciliare la salute di tutti con le importanti responsabilità che ci impongono di portare avanti l'attività del Comune nell'interesse di tutti i viterbesi, ancora di più in questo momento di difficoltà». L'intenzione dei firmatari della lettera tutti i capigruppo di opposizione, tranne Chiara Frontini è quella di essere un esempio e magari fare da apripista per altri Comuni. Chiedono dunque a Evangelista di «valutare la nostra proposta di poter far effettuare, previo accordo con la Asl o anche con struttura privata, a tutti i consiglieri, assessori e dipendenti impegnati, prima dei consigli in presenza, i test rapidi antigenici al fine di verificare eventuali positività al virus covid 19». Chi paga? «Le analisi, da effettuarsi ovviamente su base volontaria spiegano Ricci, Erbetti, Delle Monache, Barelli e Serra - potranno essere finanziate con il gettone di presenza assegnato a ogni consigliere, eliminando in questo modo ogni spesa ulteriore per le casse comunali ma garantendo nello stesso tempo la massima sicurezza di tutti i partecipanti alle sedute». Il tutto anche «attraverso un confronto con i gruppi di maggioranza al fine di addivenire alla migliore gestione possibile delle prossime sessioni di consiglio».



