Conoscere la realtà Europa con un ponte di civiltà: il progetto per gli alunni delle elementari e medie di Canepina

Creare ponti di civiltà per allargare l'orizzonte dei ragazzi delle scuole elementari e medie verso l'Europa. Questo l'obiettivo del progetto “Ponti di Civiltà – Da Canepina all'Europa”, per gli alunni delle classi 4° e 5° elementare e delle medie dell'istituto comprensivo Falcone e Borsellino di Canepina (Viterbo). Presentata in questi giorni, l'iniziativa promossa dal Comune è resa possibile dal programma per i contributi economici al sostegno della promozione delle politiche, della cittadinanza e dell'integrazione europea. Fondi previsti dal consiglio della Regione Lazio.Il progetto prevede attività teoriche, pratiche e laboratoriali, allo scopo di sensibilizzare i giovani al concetto di cittadinanza attiva e contribuire alla costruzione di una comune identità europea. Diverse le discipline scolastiche richiamate: arte e immagine, inglese, storia e geografia, musica, tecnologia.I bambini e ragazzi di Canepina saranno chiamati a cimentarsi in performance canore, nella creazione di pannelli creativi a tema Europa, nelle presentazioni dei paesi visitati con i programmi Erasmus Plus. E dovranno produrre un cortometraggio sulle tradizioni di Canepina, che verrà trasmesso a Cipro nell'ambito del progetto “Working for Innovative Volunteering and Solidarity”.Nel corso dell'iniziativa gli alunni avranno modo di approfondire la conoscenza dell'Unione Europea, la sua storia, le sue istituzioni, i diritti fondamentali dei cittadini; inoltre verrà posto l'accento sulle risorse culturali e paesaggistiche del territorio, affinché la dimensione europea sia vista dai ragazzi in continuità con la specificità della realtà locale.Così il sindaco Aldo Maria Moneta: «Il progetto rappresenta per i nostri ragazzi una straordinaria opportunità di conoscere e approfondire la grande realtà dell'Europa. Questa iniziativa vuole affiancare l'istituzione più importante nella crescita dei giovani – la scuola – nel contribuire a formare i cittadini del domani. Mi auguro che i nostri ragazzi, che già hanno dimostrato la loro bravura e forza di volontà, lavorino con serietà e capiscano quanto sia importante sentirsi parte dell'Europa».Al termine delle attività ci sarà una giornata conclusiva per presentare al pubblico i risultati. Le attività saranno realizzate con la collaborazione della Pro Loco di Canepina e dell'agenzia Ace20 di Orte.