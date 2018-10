Coni e Regione compagni di sport: Nepi risponde presente

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Grande festa di sport a Nepi che, ha ospitato la seconda tappa del progetto “Coni & Regione compagni di Sport”. Dopo l'appuntamento al Porto turistico di Roma, domenica scorsa nella cittadina viterbese centinaia di cittadini si sono dati appuntamento in Piazza del Comune, sede del palazzo rinascimentale della municipalità, per vivere un'intera giornata da sportivi.Un evento voluto dall'amministrazione comunale che, ha contribuito al successo della tappa del progetto del Coni Lazio coinvolgendo le tante associazioni sportive di base del territorio. «Una giornata molto importante per Nepi, con una partecipazione al di sopra di ogni attesa. Tutto questo grazie al Coni Lazio e alla Regione che ci hanno dato l'opportunità di promuovere questa giornata coinvolgendo le associazioni che lavorano per far praticare sport alla comunità», ha detto il sindaco di Nepi Pietro Soldatelli, praticando diverse attività durante la giornata.«Ringraziamo l'amministrazione comunale, le associazioni sportive del territorio, le federazioni e gli enti di promozione che hanno contribuito a rendere questa giornata unica», ha detto il presidente del Coni Lazio, Riccardo Viola.La risposta della cittadinanza è stata oltre ogni aspettativa. Già alle 10, quando è stato aperto il villaggio sportivo con le strutture per praticare badminton, basket, canottaggio, cronometristi, twirling, scacchi, tiro a volo, tiro con arco, scherma, atletica, calcio, pallavolo e tennis, la piazza si è riempita. Fino alle 18 gli istruttori federali, degli enti di promozione e delle associazioni, hanno consentito a centinaia di persone di ogni età di scoprire discipline sportive amate dai più e meno conosciute.