Sabato 18 Dicembre 2021, 06:15

Atti illegittimi: tutto da rifare per i concorsi pubblici indetti dalla Asl di Latina per 2 otorinolaringoiatri e, in forma associata anche con la Asl viterbese, di 39 cardiologi. A pochi mesi dagli arresti per la Concorsopoli della sanità pontina, l’azienda sanitaria ha annullato i lavori delle commissioni esaminatrici, fatte salve le domande di partecipazione dei candidati.

Perché? Si è appurato che alcuni partecipanti che avevano conseguito punteggi all’orale superiori al massimo attribuibile. Oppure verbali con l’elenco dei candidati senza i voti attribuiti e altre irregolarità.

Nello specifico l’annullamento degli atti, considerati illegittimi, ha riguardato i concorsi pubblici per dirigente medico nella disciplina di Otorinolaringoiatria; di 14 posti di dirigente di Cardiologia per il servizio di emodinamica; di 25 posti di dirigente di Cardiologia, indetta in forma aggregata tra le Asl Latina, Roma 1, Roma 2, Viterbo e Frosinone e l’azienda ospedaliera San Camillo-Forlanini.

E’ il 30 aprile 2021, quando i concorsisti si apprestano a sostenere l’esame orale. Ma il punteggio ottenuto al termine della seconda prova, alla verifica degli atti da parte della Asl, sarebbe risultato omesso nei verbali della commissione; che, secondo la ricostruzione, non avrebbe neanche provveduto a pubblicare la graduatoria. La mancata indicazione dei punteggi è stata contestata anche per il concorso relativo al reclutamento degli altri 25 cardiologi. Nella procedura, inoltre, la valutazione dei titoli sarebbe stata effettuata per 130 candidati su un totale di 170 esaminati, successivamente alla correzione della prova scritta.