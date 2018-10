Concorrenza sui pacchi: a Viterbo il postino bussa di pomeriggio e nei weekend

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il postino suona sempre due volte. Ma non più solo di mattina: dal 22 ottobre anche il pomeriggio e nel fine settimana. A Viterbo attiva il Joint delivery, il servizio attraverso il quale Poste Italiane si mette al passo coi tempi. Circa 68mila abitanti, 56mila abitazioni, 32mila numeri civici, 4mila attività commerciali e 2mila uffici: a questo quotidianamente fa fronte Poste Italiane.Il servizio, al via il 22, funzionerà così. «La nuova organizzazione dice Fabrizio Caradonna, responsabile area recapito Lazio sarà articolata su due reti di recapito distinte ma integrate tra loro. La prima, denominata linea di base, garantirà quotidianamente e sulla propria area di competenza, la consegna di tutti i prodotti postali. La seconda, chiamata Linea business, sarà più orientata alla consegna dei pacchi e dei prodotti e-commerce, anche in orari pomeridiani, fino alle 19,45 e nei week-end».Non solo, perché adesso chi acquista online avrà anche la possibilità di ritirare i propri pacchi, consegnare i resi ed effettuare spedizioni preaffrancate autonomamente. Questa ulteriore novità si chiama Punto Poste e funziona grazie ai locker, ovvero una serie di armadietti in vari punti della città, soprattutto vicino a distributori di benzina, centri commerciali o strade con elevato traffico. A Viterbo ce ne sono due: uno si trova al Punto Poste Total Erg in via della Palazzina10, l'altro sempre presso Total ma in via Cassia sud 11. Il servizio è non stop 24 ore su 24, fino a 7 giorni su 7.Ecco come funziona invece questa seconda novità. «Utilizzare i locker è semplice: attraverso l'opzione Click & Collect continua Caradonna - il cliente può decidere la consegna a un indirizzo differente dal proprio domicilio e scegliere di ritirare gli acquisto online al Punto poste più vicino o più comodo». Poste prenderà in carico la spedizione ordinata online e la lascerà al Punto Poste scelto dal cliente. Il ritiro sarà possibile utilizzando il codice ricevuto tramite sms o email. C'è un'altra possibilità, i Collect point, attività commerciali convenzionate da utilizzare sia per spedire che per ritirare pacchi fino a 15 chili.