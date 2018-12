Concerto di Natale, un coro da tutti i cori del Viterbese: fraternità senza confini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alla fine tutti i cori di sono uniti per intonare “Astro del ciel”, a conclusione del concerto e di una giornata di fraternità come dev’essere il Natale. Questo il messaggio partito lo scorso sabato dalla parrocchia della Sacra Famiglia di Viterbo, che ha visto un coro unico nel suo genere concludere il tutto con una preghiera.«Un pubblico numerosissimo per il quale la chiesa si è rivelata quasi troppo piccola - ha commentato il parroco don Luca Scuderi - ha assistito al concerto intitolato “Natale senza confini”, che è stato uno spettacolo inedito e di prim’ordine: la quantità di applausi e i giudizi lusinghieri dei partecipanti lo hanno dimostrato». A cantare i cori parrocchiali di Santa Maria delle Farine, dei Ss. Valentino e Ilario, di San Leonardo Murialdo e della Sacra Famiglia. Oltre al coro multicolore dei seminaristi Giuseppini, don Dante (della parrocchia di S. Andrea), i bambini e ragazzi del catechismo e dei laboratori teatrali, gli scout Agesci Viterbo 4 e 5, che hanno portato la luce della pace di Betlemme.Il tutto curato da Giovanni Proietti e il suo staff tecnico, che ha dato forma e anima allo spettacolo, con Paolo Moricoli che lo ha guidato. Come ha detto il regista Proietti, «è stato un privilegio collaborare all'organizzazione di questa manifestazione. "Natale senza Confini" l'ho immaginato come un modo per parlare del Natale non solo superando i confini geografici, ma anche quelli ideologici e culturali. Un racconto dove musica, canto e riflessioni riportassero all'essenza del messaggio natalizio, che facesse sorridere, pensare ed emozionare».Per Moricoli «è stata una vera scommessa, un vero e proprio spettacolo fatto di allegria, talento, musicalità, emozione. Questo spettacolo potrà diventare un vero e proprio format natalizio».